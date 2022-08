OGC Nice - Mercato : Favre et Rivère n'ont pas fini leur Mercato !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Cet été, Aaron Ramsey, Kasper Schmeichel, Rares Ilie, Mattia Viti et Alexis Beka Beka sont tous arrivés à l'OGC Nice. Des recrues que les Aiglons ont présenté ce vendredi. Kasper Schmeichel a terminé la présentation et le président Jean-Pierre Rivère en a profité pour évoquer la suite du Mercato. « Alassane (Pléa) ne faisait pas partie de la liste, on en a juste parlé à un moment. La liste s'affine, on sait ce qu'il nous manque. On a pris notre temps, je pense que ça a été le bon chemin », a expliqué le président niçois. Et à lui d'ajouter : « On n'a pas fini le Mercato, dans les départs et les arrivées. »

Lucien Favre a alors glissé : « On a commencé par la défense, on arrive au milieu. Il y a du monde qui devrait débarquer. »