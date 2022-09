OGC Nice : Favre prend l’un de joueurs à parti après Monaco !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Où va l’OGC Nice ? Battu par l’AS Monaco hier en clôture de la 6e journée de Ligue 1 (0-1), le Gym ne confirme pas ses progrès de la saison dernière. Lucien Favre a tiré la sonnette d’alarme pour réveiller ses joueurs.

« C’était une rencontre décevante, au niveau du jeu. On ne garde pas assez le ballon, on ne sait pas le faire tourner. Techniquement, on perd trop de ballon. Dans le démarquage, c'est difficile aussi. On n'était pas bon avec le ballon et on n'était pas bon sans le ballon. Ça fait un peu beaucoup », a-t-il lâché sur Prime Video, avant de parler des cas individuels. Si j'en veux à mes joueurs ? Non, absolument pas. Mais on doit jouer plus vite. Et il faut sentir le même football en même temps. »

Le coach de l’OGC Nice a parlé des joueurs plus en détails et en a profité pour tacler Pablo Rosario ! « Le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui sont faits pour ce système, il y en a qui sont faits pour d'autres, a-t-il analysé. Laborde-Delort ? C'est une possibilité, on verra. Parfois, on joue trop lentement, on met trop de temps à contrôler le ballon. Ce n'est pas possible. Thuram était un peu fatigué, on enchaîne les matchs. Mais il faut le dire, Rosario n'a pas été bon. »