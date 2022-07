OGC Nice : Favre prend une veste pour sa première mais s'en accommode

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Arrivé jeudi au Portugal, l'OGC Nice a disputé hier soir son premier match dans l'Algarve Cup face au Benfica Lisbonne. Une première qui s'est soldée par une déroute (0-3), les Aigles étant largement supérieurs aux Aiglons. Mais Lucien Favre a tout de même trouvé du positif dans la prestation de son équipe, qui remet le couvert ce soir face à Fulham.

« On a vu des belles choses, notamment en deuxième mi-temps, a déclaré le Suisse sur le site officiel de l'OGCN. On aurait pu mettre un ou deux buts, en jouant très bien. L’équipe était très jeune en deuxième mi-temps, ce n’était pas mal du tout. En première mi-temps, Benfica était supérieur, mais il faut quand même rappeler que c’est une très bonne équipe, ils ont éliminé l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, alors que l’Ajax avait éliminé ou battu deux ténors de la Ligue des Champions deux ou trois semaines avant. Benfica, ce n’est pas n’importe qui. Ça joue bien au ballon, c’est très offensif, et on a eu de la peine, il faut bien le dire. Il y a eu des erreurs tactiques, logiques pour cette première rencontre de bon niveau, mais on s’est bien repris en 2ème mi-temps, c’est ce qui compte. On a eu quelques occasions, quelques bons tirs, des bonnes choses, c’est dommage qu’on ne mette pas un but parce que ça commençait à devenir très intéressant. »