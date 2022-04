OGC Nice – FC Lorient : les 3 choses à retenir de la victoire poussive des Aiglons

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Delort saveur maison

Comment souvent cette saison Andy Delort a été décisif pour son équipe. Aligné à la pointe de l’attaque des Aiglons pour ce match, l’attaquant algérien a réalisé une première période assez timide sans parvenir à inquiéter la défense lorientaise. Auteur de cinq tirs au cours des 90 minutes qu’il a disputé, le buteur de Nice a égalisé sur penalty, à la 54ème minute, après une faute sur Thuram. Plus tard, il a offert la victoire à son équipe, servi parfaitement par Dolberg. Les deux seuls tirs cadrés des Niçois du match… Deux buts qui permettent à l’OGC Nice de relever la tête et de retrouver le chemin de la victoire.

Le retour du succès

Enfin ! Après quatre matchs consécutifs sans la moindre victoire, les joueurs de Christophe Galtier ont renoué avec le succès ce midi. Victorieux de Lorient (2-1), les Aiglons n’avaient plus gagné en championnat depuis leur belle victoire sur le PSG (1-0) en mars dernier. Avec ce succès, Nice se retrouve quatrième de Ligue 1, à deux points du Stade Rennais, et se relance dans la course à la qualification en Ligue des Champions.

Nice gagne mais ne convainc pas

Les Niçois ont, certes, remporté leur match face à un mal classé mais la prestation des hommes de Galtier reste très moyenne. Face à un bloc bas, les Aiglons ont eu énormément de mal à se créer des occasions. Lors des 45 premières minutes, aucun tir cadré n’a été effectué par les Niçois malgré sept tentatives. Au total, les hommes de Galtier ont tenté leur chances 15 fois en 90 minutes pour seulement 2 tirs cadrés. Deux tirs qui ont finis au fond. L’ouverture du score des Lorientais est venue punir un équipe de Nice qui a mis beaucoup trop de temps à percer la ligne défensive de son adversaire.

Pour résumer ​L’OGC Nice s’est imposé contre le FC Lorient (2-1), lors de la 32ème journée de Ligue 1. Voici les trois choses à retenir du match. Les Aiglons se relancent après quatre matchs sans gagner le moindre match mais ne rassurent pas.

