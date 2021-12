OGC Nice, FC Nantes : Galtier et Kombouaré s'élèvent contre une décision abusive de la LFP !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

C'est ce qu'on appelle de la "cuisine interne" mais cela fait actuellement beaucoup parler du côté des journalistes français. En effet, sans qu'aucune mesure gouvernementale ne l'impose malgré la poussée de la 5e vague de Covid-19, la LFP a durci ses mesures avec la presse en fermant à nouveau les « zones mixte », ces points d'échange entre la presse et les joueurs. Une décision qui ne concerne bien évidemment pas les diffuseurs payants mais touche les pigistes et presses écrites, dans l'incapacité de fournir un contenu enrichi en se servant de ses fameuses interviews faites dans un espace dédié.

Syndicat des journalistes, l'UJSF s'est lancé dans une bataille pour obtenir plus d'égalité de traitement. Les médias peuvent notamment compter sur un soutien de poids : celui de Christophe Galtier, le coach de l'OGC Nice et champion de France en titre. Le technicien s'est étonné de cette décision unilatérale prise par la LFP : « C'est une décision de la Ligue. Elle m'interpelle. On fait des points presse, on reste à distance. Dans une zone mixte, on peut aussi rester à distance. On ne nous a pas questionné et je ne crois pas avoir entendu un collègue ou des gens d'un club dire : « Il faut supprimer les zones mixte », a analysé le Marseillais.

De son côté, Antoine Kombouaré a partagé la même ligne que Galtier. « Je pars du principe où il faut laisser les gens travailler, a-t-il expliqué après la victoire du FC Nantes contre le RC Lens (3-2). Moi, par exemple, je suis toujours là. Je n'ai jamais raté une conférence de presse, que ce soit dans les victoires ou les défaites. Il faut que les gans bossent. Sinon, c'est embêtant. C'est même gênant. »