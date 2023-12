PSG, OGC Nice : un joueur du FC Nantes cité dans l'affaire Galtier

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Ce fut une très longue journée hier pour Christophe Galtier. À l'issue de ce procès, pour lequel il est accusé de racisme et qui a duré pendant plus de 9h, le Parquet de Nice a requis une inéligibilité pendant une période de trois ans, 45 000 euros d'amende et 12 mois d'emprisonnement assortie de sursis. Vers 22h, L’Équipe explique que l’ancien coach du PSG est reparti dans la nuit niçoise comme il était arrivé quatorze heures plus tôt, l’air grave, usé, sans un mot, entouré d’une foule de journalistes et de quelques proches émus. Un nouveau match l’attend dès demain au Qatar sur le banc de touche de son équipe d’Al-Duhail.

« J’avais déjà pu utiliser ce terme contre Pallois »

En attendant, Galtier a dégainé quelques arguments pour se défendre, notamment des allusions aux « deux King Kong », en référence aux défenseurs stéphanois Mickaël Nadé et Harold Moukoudi, lors d’une causerie. « Oui, j’ai dû utiliser ce terme, a-t-il avoué. J’ai hésité à dire molosses, King Kong… Pour moi, c’est la force, la puissance, et non une signification de couleur, de race ou quoi que ce soit. J’avais déjà pu utiliser ce terme contre Nantes et Nicolas Pallois, par exemple, dans son sens athlétique. » « Tout sauf anecdotique », d’après le parquet.

