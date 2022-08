OGC Nice, FC Nantes – Mercato : Favre tire la sonnette d'alarme devant, la piste Belotti s'accélère !

Ce dimanche soir, à l'issue du match nul de l'OGC Nice face au RC Strasbourg (1-1), Lucien Favre a appuyé sur la nécessité de renforcer le Gym aux avant-postes : « Bien sur qu’on doit avoir d’autres possibilités devant. Mais c’est pas facile a trouver. Il reste 15 jours. Edinson Cavani ? Bamba Dieng ? Ce sont des joueurs que je trouve intéressants mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Ce n'est pas moi qui travaille ces dossiers. C'est très difficile de faire des transferts. Des personnes travaillent d'arrache-pied pour faire des joueurs mais ce n'est pas facile ».

Visiblement, du côté de la direction azuréenne, on s'active bel et bien ... Et pas seulement pour l'ancien buteur du PSG (35 ans) libre de tout contrat ou le jeune sénégalais de l'OM. Si l'on en croit le spécialiste Mercato Nicolo Schira, l'OGC Nice a accéléré dans le dossier d'Andrea Belotti (libre, 28 ans). Les Aiglons sont revenus à la charge avec un contrat de quatre ans avec un salaire supérieur à l'offre de l'AS Rome. La piste qui tient pour l'heure la corde dans l'esprit de l'ancien capitaine du Torino.

Si Andrea Belotti attend toujours une contre-proposition de Rome, l'Italien commence à perdre patience. Ce dernier laisse jusqu'à la fin de semaine au club de la Louve pour se décider. Le temps joue pour Nice sur ce dossier. Pour rappel, le nom d'Andrea Belotti a été aussi cité au FC Nantes et à l'AS Monaco. Deux clubs qui sont désormais hors-jeux...

#OGCNice pushing to try to sign Andrea #Belotti. Offered 4-years contract with a richer salary than #ASRoma’s bid. The striker is waiting for #Roma (his first choice), but wants a final decision by Roma within next week. #transfers https://t.co/SXPucPdHOP