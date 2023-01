OGC Nice : Florent Ghisolfi évoque la succession de Lucien Favre

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Hier, le coach de l’OGCN, Lucien Favre a pris la porte ! Une nouvelle qui n’est finalement pas étonnante en raison de la première partie de saison très moyen des Aiglons. Le coach suisse, n’aura pas survécu à la débâcle de ses hommes en Coupe de France face au Puy-en-Velay (1-0), pensionnaire de National. Un retour décevant pour l’homme de 65 ans qui avait une belle cote auprès des supporteurs du Gym.

À l’heure actuelle, c’est Didier Digard qui assure l’intérim avec Julien Sablé. Présent en conférence de presse avant la réception de Montpellier, Florent Ghisolfi s’est exprimé sur le profil qui est recherché par les Niçois pour prendre les rênes de l’équipe.

« On ne pense pas seulement en termes d’entraîneur, mais en termes de staff. Je pense que l’ère d’un entraîneur qui gère tout, elle est terminée. On réfléchit en termes de staff, d’organisation. (…) On ne se fixe pas de timing, on essaie de faire les choses le mieux possible. On n'est pas en situation d'urgence. Le choix du prochain manager est important pour notre projet. On ne va pas se précipiter. », a expliqué le directeur sportif.