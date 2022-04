OGC Nice : Fournier promet un gros Mercato et encourage le tandem Gouiri – Thuram à rester

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Sur la course au podium

« Quand on se compare avec les clubs avec lesquels on est à la bagarre, on est loin derrière en terme de palmarès et d’expérience. On n’est pas encore au niveau. On est un jeune club qui se construit. Mais je sais qu’on va être dans la bagarre jusqu’au bout ».

Sur Christophe Galtier

« Christophe Galtier est au-dessus du club et notre job, c’est de le rattraper. Quand je dis au-dessus, je ne dis pas qu’il est plus important que le club. Personne ne l’est. Mais il a été champion de France et pas nous ».

Sur le Mercato d'été

« On va avoir l’ambition d’améliorer l’équipe, bien-sûr. Pour l’instant, on a entamé aucune démarche avec les joueurs pour d’éventuels prolongations, renégociations ou levées d’options. Ce n’est pas le moment (…) On n’est pas le club le plus dépensier. Cela ne veut pas dire qu’on est radin. Ici on parle d’investissement, on ne parle pas de dépenses ».

Sur les cas Gouiri et Thuram

« Je pense qu’ils sont épanouis et qu’ils peuvent encore se développer ici. Je crois que quand on veut partir dans un gros club, il faut partir avec un statut, avec un bagage. Je pense qu’ils ont intérêt à rester encore un peu à l’OGC Nice ».

Sur le profil type des joueurs pour Nice

« Je veux des joueurs affamés, des compétiteurs, des joueurs ambitieux, qui ne se laissent pas bouffer par la concurrence. Je signe un contrat moral avec tous les joueurs. Je veux pouvoir aborder tous les sujets avec un joueur avant qu’il signe un contrat. Quand un joueur signe à Nice : il y a zéro surprise, ni sur les ambitions, ni sur le plan de jeu, ni son statut dans le vestiaire ».

