OGC Nice : Galtier a mis la zizanie au Gym, Dolberg bien parti pour prendre la porte ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Le 20 mars 2022, l’OGC Nice est à la deuxième place du championnat de France avant de se déplacer à Marseille. Deux mois et demi plus tard le Gym boucle la saison à la 5ème place avec un spectacle assez pauvre sur le terrain et surtout, des interrogations à tous les niveaux.

Christophe Galtier fut le premier à essuyer les critiques. Incapable de galvaniser ses joueurs sur la fin du championnat et la finale de Coupe de France face à Nantes, le technicien accueilli avec le tapis rouge à son arrivée repart bredouille avec les supporters niçois à dos. Certains de ses choix sportifs ont été remis en cause tout comme le fond de jeu proposé et le leadership en berne.

Kasper Dolberg : le fantôme du Gym

Kasper Dolberg aura connu une saison pour le moins compliquée. Irrégulier, baladé à plusieurs postes dans plusieurs systèmes, avec un temps de jeu alternatif, le Danois habitué à être utilisé comme un pur 9 ne s’est jamais accoutumé à la Ligue 1 et encore moins à Galtier.

Il concerne l’une des principales interrogations autour du coach français cette saison. D’après les informations de Foot mercato, Dolberg a des envies d’ailleurs et Brentford, 13ème de Premier League, lui fait les yeux doux.

Loin d’être la seule source de déception cette saison, Kasper Dolberg pourrait ouvrir la porte à d’autres départs quoique l’arrivée de Lucien Favre pourrait changer la donne pour certains joueurs. L’été s’annonce mouvementé du côté de Nice.

Malheureusement il est temps de partir pour Kasper Dolberg 🥲



L’#OGCNice peut toutefois espérer revoir une partie de son investissement si la Premier League. commence à s’y intéresser 💰#mercato https://t.co/wNnVpDYj0H — Sky Nissa Europa 🇪🇺 (@pantalon_blanc) June 24, 2022

Pour résumer Au lendemain d'un titre de champion de France et de meilleur entraîneur de Ligue 1, Christophe Galtier n'a pas convaincu et a soulevé de nombreuses questions sur l'effectif niçois cette saison. Un ménage s'annonce et le premier départ pourrait être Dolberg qui ne supportais plus la situation et commence à avoir des touches en Premier League notamment avec Brentford.

Yann Noailles

Rédacteur