OGC Nice : Galtier déplore trois incertains pour le FC Nantes et envoie un message à Kombouaré

Le point médical

"Les joueurs positifs au Covid-19 la semaine dernière (Melvin Bard, Jordan Amavi, Calvin Stengs) ont repris un entrainement individualisé. Je ne sais pas encore si je vais pouvoir compter sur eux contre Nantes. Pour l’instant, on n’a pas de nouveaux cas, on attendra les résultats des tests de demain."

La victoire à Brest

"C’était déjà intéressant contre Lens. Face à Brest, c’était un match différent. J’ai vu de très bonnes choses dans l’engagement, les efforts et la solidarité. Après l’expulsion, on a réorganisé l’équipe. J’ai bien aimé le match de Hicham Boudaoui au milieu. Je sais que c’est son poste de prédilection. Les joueurs de côtés ont bien travaillé, Kasper Dolberg et Andy Delort également.

Le FC Nantes

"C’est solide ce qu’a mis en place Antoine Kombouaré. Sur les six derniers matchs, Nantes a pris onze points. C’est une équipe dans une bonne dynamique. Il ne faudra pas courir après le score."

Craint-il un excès de confiance ?

"La jeunesse apporte plein de belles choses, de l’insouciance, de la force, de la générosité. Mais elle manque logiquement d’expérience, il faut garder les pieds sur terre. C’est pour ça que je m’appuie beaucoup sur les cadres, ce sont mes relais."

Pour la 𝟚𝟙𝕖 journée de @Ligue1UberEats, les Jaune et Vert évolueront sur la pelouse de l'@ogcnice le 𝟙𝟜 𝕛𝕒𝕟𝕧𝕚𝕖𝕣 à 21h00 👇 — FC Nantes (@FCNantes) December 16, 2021