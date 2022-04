OGC Nice : Galtier coupe court à une polémique sur la finale face au FC Nantes et rétablit la vérité sur l'avenir de Kluivert

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Le point médical

"Morgan Schneiderlin a une gêne qu’il a contractée contre Lorient. On pensait que ça allait être bon contre Monaco, finalement il y a eu un principe de précaution qu’on maintiendra sur le match de Troyes, mais sa saison n’est pas finie. On a eu, entre hier et aujourd’hui, le retour de Danilo dans le groupe. Il avait une petite lésion à l’adducteur, ça a l’air d’aller dans la bonne direction. Il s’est en partie entraîné hier, il s’est entraîné aujourd’hui et il s'entraînera demain. On va voir par rapport au match."

La nomination de Frappart pour la finale de la Coupe de France

"Je la considère comme une des meilleures arbitres de France. On a eu des désaccords sur certains matchs mais si elle est nommée c'est qu'on considère qu'elle est capable de tenir son match. Ce qui s'est passé avec nous est passé. Je ne pense pas que Mme Frappart n'aime pas Nice et je ne suis pas un entraîneur qui n'aime pas Mme Frappart. Il ne faut pas faire de pétition."

L'avenir de Kluivert

"Je ne connais pas l’accord avec l'AS Roma. C’est une fake news de penser que je ne fais pas démarrer Justin Kluivert par rapport à un accord. Si je dois le faire démarrer tous les matchs je le ferai."

