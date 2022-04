OGC Nice : Galtier déplore deux absents et deux incertains pour Lorient et invite ses joueurs à se remettre en question

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Le point médical

"Alexis Claude-Maurice a été opéré de la cheville. On lui a enlevé la vis et la plaque qu'il avait. Youcef Atal a été opéré mercredi matin pour une fracture de l'épaule. On lui a mis une plaque et une vis, donc il est indisponible jusqu'à la fin de la saison. Danilo a une douleur aux adducteurs, il est incertain, de même que Flavius Daniliuc, qui a pris un bon coup à une cheville cette semaine."

Les mauvais résultats

"On est dans une période où on manque de résultats, mais même avec ça, nous ne sommes qu'à un point de la 4e place et les écarts sont minimes, avec des confrontations directes. Il faut être déterminé, plus froid, plus concentré. Il reste pas mal de matches. Je sais que ce match face à Lorient sera difficile. Il n'y aura aucun match facile. On joue face à Lorient qui se bat pour le maintien, puis Monaco qui joue pour se qualifier pour une Coupe d'Europe, après ce sera Troyes qui joue le maintien. Mais ce sera pareil pour les adversaires, parce qu'on a aussi des objectifs importants."

La défaite à Lens

"Dès le lendemain du match, il y a eu une mise au point qui s'est transformée en échange entre les uns et les autres. On a aussi montré quelques images du match face à Lens. Ce sont les réalités de la vie d'un groupe. Après Lens, il y a aussi eu des échanges en interne, pas pour remobiliser, mais pour dire de faire attention. Chacun d'entre nous doit se remettre en question sur l'investissement et l'exigence qu'on doit avoir si on veut avoir l'ambition d'être européen."

Le coach Galtier a donné des nouvelles de Morgan Schneiderlin, Kasper Dolberg, Danilo, Flavius Daniliuc, Youcef Atal et Alexis Claude-Maurice #OGCNFCL — OGC Nice (@ogcnice) April 15, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur