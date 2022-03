OGC Nice : Galtier donne des nouvelles d'Amavi et Atal et pousse un coup de gueule

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Présent ce lundi en conférence de presse à la veille de la demi-finale de la Coupe de France face à Versailles, l'entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier, a fait le point sur les forces en présence pour cette rencontre, donnant des nouvelles de Jordan Amavi (entorse du genou) et Youcef Atal (fracture de la clavicule).

"Tout le monde est à disposition, mis à part les deux blessés qui sont Jordan Amavi et Youcef Atal. Je ne sais pas précisément quand on les reverra. Ce que je peux vous dire, c'est que Youcef va passer un scanner aujourd'hui pour voir où il en est au niveau de la consolidation du trait de fracture qu'il avait. Il fait des entraînements sans contact avec nous. Il essaye de maintenir une forme athlétique en plus des séances qu'il peut faire avec nous. Concernant Jordan, il n'a pas encore repris la course sur le terrain", a confié Christophe Galtier devant la presse d'avant de pousser un coup de gueule contre le carton rouge reçu par Justin Kluivert lors du match ce samedi face au RC Strasbourg (0-0).

"Sur les cartons sortis, c'est à l'interprétation de l'arbitre. Madame Frappart a pris des décisions. Là où il y a débat, c'est sur la manière dont Justin Kluivert a été expulsé. Il a été expulsé pour des gestes obscènes envers le quatrième arbitre. C'est là où je suis en colère, il n'y a jamais eu de gestes obscènes de la part de Justin. Il y a une interprétation d'un geste que le quatrième arbitre a pris comme un geste obscène."

Les mots du coach Galtier à propos du carton rouge reçu par @justinkluivert lors de #RCSAOGCN pic.twitter.com/AewKC4p7ZB — OGC Nice (@ogcnice) February 28, 2022