OGC Nice : Galtier en attend plus de Gouiri et dévoile son plan pour faire tomber le PSG

Battu ce samedi par Metz (1-0), l'OGC Nice enchaîne ce mercredi avec un déplacement sur la pelouse du leader, le Paris Saint-Germain. Présent ce lundi en conférence de presse à deux jours de ce choc, l'entraîneur azuréen, Christophe Galtier, a mis la pression sur son meilleur buteur de la saison, Amine Gouiri (8 buts).

"Amine Gouiri a de très bonnes stats mais il doit faire mieux dans le contenu", a lâché Christophe Galtier devant la presse avant de livrer son plan d'action pour venir à bout du PSG.

"Notre force c'était d'être difficile à battre en début de saison. Aujourd'hui on est trop facile à bouger. On reste sur 8 matchs avec au moins un but encaissé. C'est trop. Quand on défend bien on attaque bien. Manchester City a très bien défendu contre Paris. Je vais montrer les images à mes joueurs."

