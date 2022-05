OGC Nice : Galtier envoie un message salé au FC Nantes avant la finale

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

L’OGC Nice a toujours les cartes en main pour réussir une saison historique. Encore en course pour la prochaine Ligue des champions via la L1, grâce à leur succès crucial hier à Bordeaux (1-0), les hommes de Christophe Galtier peuvent soulever la Coupe de France dès ce samedi devant le FC Nantes (21h).

« À trois journées de la fin, on a 60 points, on est à deux points du podium. Même si tout n'est pas parfait, il y a un certain état d'esprit, une volonté de vouloir faire les choses ensemble, de réussir ensemble. On a toute une semaine pour préparer du mieux possible la finale de Coupe de France, réparer les bobos, et mettre en place le plan de jeu face à Nantes », a lancé le coach des Aiglons hier en conférence de presse.

Très méticuleux, l’ancien entraîneur du LOSC ne veut rien laisser au hasard pour ne laisser aucune chance aux Canaris de voir le jour au Stade de France. « C'est un rendez-vous important, c'est tellement excitant de jouer une finale, qu'il va falloir préparer du mieux possible, sur un plan psychologique, le groupe, pour être présent, et jouer cette finale », a-t-il conclu. Le FC Nantes est prévenu.

Bastien Aubert

Rédacteur