OGC Nice : Galtier fait enrager le PSG et craint le RC Strasbourg

Le PSG s’est pris les pieds dans le tapis mercredi face à l’OGC Nice (0-0). Lionel Messi et Kylian Mbappé dans le brouillard, les Aiglons sont rentrés sur la Côte d’Azur avec un bon point dans la besace, ce qui a fait le bonheur de Christophe Galtier.

L’OGC Nice a réussi un petit exploit puisqu’elle est la première équipe de la saison à prendre des points au Parc des Princes en Ligue 1. Cela faisait d’ailleurs 10 matchs d’affilée de championnat que le PSG marquait à domicile... Le dernier match où le club de la capitale n’avait pas marqué à domicile remontait au 3 avril. C’était déjà contre le LOSC d’un certain Galtier. Les Dogues s’étaient alors imposés grâce à une réalisation de l'attaquant canadien Jonathan David (1-0).

Dimanche, c’est un tout autre match qui attend le Gym avec la réception du RC Strasbourg à l'Allianz Riviera (17h). « Galette » en est conscient et garde ses joueurs sous pression. « Ce serait une grosse erreur de se déconcentrer maintenant. Strasbourg est la 2e meilleure attaque de L1. Interdiction de se relâcher, il faut qu’on améliore notre jeu nous, a-t-il constaté en conférence de presse. Quand on ne prend pas de but à Paris, on regarde la défense mais c’est tout le bloc qui a bien travaillé. Devant j’ai choisi Delort et Dolberg parce que je savais qu’il m’apporterait ce que j’attendais d’eux. Gouiri n’avait pas le sourire d’être sur le banc mais c’est normal. Il fait un très bon début de saison mais j’attends plus sur le comportement collectif. C’est l’apprentissage du haut niveau. »

