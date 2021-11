OGC Nice : Galtier, les Bleus, Suarez… Todibo sans filtre

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Prêté à l'OGCN le 1er février dernier, Jean-Clair Todibo a mis tout le monde d'accord sur son potentiel en un rien d'autre. Si bien que les Aiglons ont levé son option d'achat début juin. Après des expériences ratées à Barcelone, Schalke et au Benfica, le grand défenseur central est bien parti pour devenir le nouveau patron de la défense centrale niçoise. Surtout qu'il a l'air d'adorer de jouer sous les ordres de Christophe Galtier, comme il l'a expliqué au site Oh my Goal.

« Christophe Galtier m’apporte énormément au quotidien au niveau de l’exigence, de l’efficacité dans mon travail. Avant, je rajoutais beaucoup de superflu dans mon jeu. C’est quelqu’un de très exigeant. Il attend de moi une efficacité à 100%. Il parle beaucoup. A travers la vidéo, les commentaires, il corrige beaucoup. Dans le relationnel, il y a quelques chose de différent avec lui par rapport à mes autres expériences. Sur le terrain, tu sens qu’il cherche à te faire progresser. »

"Les Bleus, c’est dans un coin de ma tête"

« Les Bleus, c’est dans un coin de ma tête. C’est le but ultime de chaque joueur. Mais la patience est une vertu alors je prends mon mal en patience et j’attends mon heure. Mais c’est sûr qu’à chaque fois, je regarde les listes (rires). »

« L’attaquant qui m’a le plus marqué ? En tant que partenaire, c’est Luis Suarez. Et en tant qu’adversaire, c’est la doublette Lukaku-Martinez, que j’ai affronté avec le Barça en Champions League. Les deux sont très forts physiquement et techniquement. Lukaku est vraiment très difficile à marquer. »

