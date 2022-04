OGC Nice : Galtier pas tendre avec ses joueurs après Lorient et polémique avant le derby

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Dans le dur actuellement, l'OGC Nice a attendu la 88e minute pour prendre la mesure de Lorient. Les Aiglons avaient pourtant ouvert le score par Andy Delort à la 54e sur pénalty mais ils se sont faits rejoindre sept minutes par les Merlus. C'est Delort, encore lui, qui a donné les trois points à son équipe juste avant le coup de sifflet final. Du reste, l'attaquant est bien le seul que Christophe Galtier a épargné en conférence de presse ensuite. L'entraîneur du Gym s'en est même pris au calendrier, qui fait que Monaco aura 48h de repos en plus pour le derby de mercredi à Louis-II !

"On s’est montré trop stérile dans le jeu, a-t-il regretté. Apres notre but, on pensait qu’on allait en profiter pour se libérer et, finalement, on recule et on peut se poser beaucoup de questions quand on vise le haut du classement. Victoire difficile, oui. Gouiri a souffert dans ce match. Je voulais amener du poids dans la défense lorientaise. Kasper (Dolberg) est bien rentré. J’ai vu une bonne connexion avec Andy (Delort). Tout l’effectif doit être concerné vu le calendrier. Delort est un équipier avec un grand E ! Ce n’est pas un hasard s’il est notre meilleur buteur. Tout le monde doit s’inspirer de son état d’esprit, notamment Kasper. Monaco, qui a joué vendredi, aura cinq jours pour préparer le derby, nous n'en aurons que trois. J'espère que cela ne va pas trop peser."

Raphaël Nouet

Rédacteur