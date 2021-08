OGC Nice : Galtier porte le Gym devant l'OM, Lens, Rennes ou encore l'OL

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

Si le sondage fait par L'Equipe auprès de 20 anciens joueurs de Ligue 1 ne laisse que peu de places aux surprises, que tout le monde ou presque voit le PSG champion et Kylian Mbappé meilleur buteur, beaucoup d'ex estiment que l'OGC Nice sera la révélation de la saison. Le club azuréen devance d'une courte tête l'OM (5 voix) et s'impose comme le club à suivre de cette saison.

« Galtier ? C'est un malin »

Parmi les défenseurs du Gym, on retrouve Bruno Bellone, Basile Boli, Laurent Paganelli, Bernard Pardo, Olivier Rouyer ou encore Daniel Xuereb. Tous séduits par l'arrivée de Christophe Galtier. « C'est un malin. Il va encore surprendre tout le monde. Il a toujours eu cette capacité à surprendre », assène Paga. Daniel Xuereb abonde en son sens : « Avec lui, on peut parier tranquille au Loto sportif ».

Parmi les choix « alternatifs », on notera Luis Fernandez qui cite Monaco (« J'aime aussi beaucoup Julien Stéphan, le nouvel entraîneur de Strasbourg, qui peut réaliser quelque chose en Alsace, et Bruno Genesio, qui dirige Rennes »), Maxime Bossis qui cite Rennes, Edouard Cissé qui vote l'OL, Jean-François Domergue et Jean-Michel Larqué qui mettent une pièce sur Montpellier ainsi que deux choix surprenant : Nantes (Luc Sonor) et Bordeaux (Bruno Bellone).