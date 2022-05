OGC Nice : Galtier promet un combat à l’ASSE et répond sèchement aux rumeurs de départ 

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Annoncé sur le départ de l’OGC Nice à l’intersaison, Christophe Galtier n’a pas échappé aux questions à cet égard en conférence de presse. « La déception est à la hauteur des attentes mais on est loin d'être à l'heure de la saison d'après, a-t-il évacué avant de s’exprimer sur son potentiel départ cet été. Est ce que je serai l'entraîneur de l'OGC Nice ? Cette question il n'est pas l'heure de la poser. Pourquoi je ne serai pas l'entraîneur de l'OGC Nice la saison prochaine ? Il y a eu des accrochages, des désaccords. Mais il y a toujours ça. Il y a des désaccords avec Julien (Fournier) mais il y a toujours des désaccords. Donc : pourquoi je ne serais pas l'entraîneur la saison prochaine ? »

Galtier pique ses joueurs

Irrité par le sujet, le coach des Aiglons s’est ensuite borné à lancer le match contre l’ASSE demain à l’Allianz Riviera, rencontre comptant pour la 36e journée de Ligue 1 (19h). « Ma déception de la finale, elle est surtout pour mes joueurs. Ils voulaient ramener ce trophée pour tout le monde. Et finalement au bout de 15 minutes ça s'est éteint. Pourquoi ? Je n'ai pas beaucoup d'explications, a-t-il reconnu. Le recrutement de l'hiver, la défaite en finale on en parlera à l'heure du bilan. On peut toujours finir quatrième. On fera le bilan à la fin de la saison. Il y a un club qui se bat depuis des mois pour le maintien et Nice qui se bat pour les places européennes. Ça va être un match engagé, disputé. Je suis convaincu que mon groupe est capable de se relever. »

