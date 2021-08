OGC Nice : Galtier reçoit une mauvaise nouvelle pour le Mercato

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Mercato déjà terminé pour l’OGC Nice ? Alors que la période des transferts prend fin officiellement le mardi 31 août à 23h59 pour la Ligue 1, le directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier, a déclaré que son club allait entrer dans un phase « calme du mercato » à Nice Matin.

L’OGC Nice a néanmoins été très actif cet été avec les signatures des Jean-Clair Todibo, Calvin Stengs, Melvin Bard, Justin Kluivert (prêt), Mario Lemina, Pablo Rosario et Marcin Bulka. Espérons tout de même que le nouveau coach des Aiglons Christophe Galtier n’espérait pas de nouveaux renforts car il devra sans doute se montrer convaincant avec sa direction. « On va être à l’affût de ce qu’il va se passer. On a été très actif dans les deux sens. Et si on peut améliorer l’équipe d’ici le 31 aout, on le fera. Mais je ne peux rien promettre. » a déclaré le directeur du Football de l’OGC Nice, Julien Fournier, à Nice Matin.