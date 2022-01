OGC Nice : Galtier règle un compte vieux de 22 ans impliquant l'OM

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Christophe Galtier a été désigné meilleur entraîneur français en 2021 par France Football. Une juste récompense pour lui qui a mené le LOSC au titre de champion de France puis l'OGC Nice a la 2e place du classement au terme de la phase aller. Au cours de l'interview accordée au mensuel, le Marseillais a été interrogé par des collègues. A Raymond Domenech, qui lui demandait quand il payerait sa cotisation au syndicat des entraîneurs, il a répondu en revenant sur la fameuse agression de Marcelo Gallardo lors d'un OM-Monaco (4-2) de feu au printemps 2000 pour lequel il avait été lourdement sanctionné.

"Il n'y est pour rien, Raymond, mais un jour, j'ai été attaqué de manière... (il s'arrête) On m'a accusé d'avoir frappé un joueur dans un tunnel à Marseille. Marcelo Gallardo (le 7 avril 2000, à la mi-temps d'un match contre Monaco). Mais je ne l'ai jamais frappé. Jamais. J'ai pris six mois de suspension, j'ai fermé ma gueule et on m'a collé une étiquette. Aucun entraîneur, et encore moins le syndicat, n'a essayé de me défendre. J'étais le simple petit adjoint de l'OM. C'est une cicatrice mais aussi une source de motivation énorme. J'ai voulu prouver que j'étais à l'opposé de ce que les médias et le monde du foot décrivaient. S'il avait voulu me défendre, le syndicat aurait pu. Mais les gens qui me connaissaient se sont tus."

Ça m’intrigue, il en parle dans chaque ITW. Quel est ce fameux objectif secret de Christophe Galtier ? pic.twitter.com/iLP5JeqSMN — Thomas (@DelegliseT) January 16, 2022