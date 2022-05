OGC Nice : Galtier regrette le manque d’efficacité de ses joueurs contre Bordeaux

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

L’OGC Nice peut encore croire au podium. Les Niçois ne comptent que 2 points de retard sur Rennes qui est actuellement troisième de Ligue 1. La victoire contre les Girondins de Bordeaux a donc été une belle opération pour l’OGC Nice. Même si le contenu n’a pas forcément été au goût du coach des Aiglons.

En conférence de presse d’après match, Galtier est revenu sur la rencontre : « On a eu la maitrise, on a eu des situations. J’ai aimé la manière de jouer de mon équipe pour amener du monde dans la surface. On manque de justesse pour aggraver le score. C’est frustrant de se contenter d’une victoire si courte. On se crée des occasions et c’est le plus important. Delort est dans une bonne dynamique. »

Pour résumer Nice s’est imposé contre les Girondins de Bordeaux (1-0). Après le match, Christophe Galtier est revenu sur la rencontre. Le coach des Aiglons évoque sa frustration du résultat final qui aurait pu être beaucoup plus large pour les niçois.

Adam Duarte

Rédacteur