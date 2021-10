OGC Nice : Galtier se sert de Nantes et de l'ASSE pour prévenir ses joueurs

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Galtier prévient ses joueurs avant Angers

"Qu’il y ait toujours moins d’exposition que quand vous jouez contre Paris, Marseille, Lyon voire Monaco, je le conçois, mais aujourd’hui est-ce qu’Angers est moins fort que Lille et Rennes et d’autres équipes? Je ne suis pas sûr du tout, interroge-t-il. Ils font un très bon début de championnat, c’est une équipe très difficile à manœuvrer. Évidemment qu’on va nous attendre, on sort de deux grosses affiches avec une forte exposition".

"Si on prend comme repère Troyes (défaite 1-0), on n’a pas besoin de se déplacer. On n’y va pas, on fait des économies et on laisse les trois points à Angers, ironise-t-il. Maintenanson a comme repère certains matchs à l’extérieur comme à Saint-Etienne ou Nantes, (…) ça sera plus intéressant. Il y a ce qu’on va vouloir mettre dans le match et surtout quelle histoire on va vouloir donner à ce match. Est-ce que ça va ressembler à Lorient (0-1) et Troyes ou à Nantes (2-0) et Saint-Etienne (3-0)?".