OGC Nice : Galtier tire son chapeau à Delort après la victoire à Angers (2-1)

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Malmené sur la pelouse du SCO Angers, l'OGC Nice a encore arraché un précieux succès dans les derniers instants (2-1). Une victoire qui porte le Gym à la deuxième place de Ligue 1 après le faux pas du RC Lens à Lyon samedi (1-2). En conférence de presse, Christophe Galtier n'était pas mécontent de ses ouailles.

« Delort ? Un mental d'acier, imprégné par la victoire »

« On était en maitrise en 1ere mi-temps. Je suis satisfait de la volonté de mes hommes. A force d’essayer on a été récompensé. Je suis satisfait de la semaine et surtout de ce match-là », a confié l'ancien coach du LOSC, qui parle de « performance » de voir les Aiglons deuxième de Ligue 1 mais qui ne s'enflamme pas pour autant, déjà tourné vers la prochaine échéance : « Le match qui arrive sera déterminant face a Montpellier. Il y a dans les saisons des petits tournants. Montpellier en est un. C’est un match que les supporters attendent ».

Un match qui sera d'ailleurs particulier pour le héros du soir Andy Delort, ex-capitaine du MHSC et auteur du coup de canon pour s'imposer face au SCO. Christophe Galtier n'a pas manqué de rendre hommage à son attaquant : « Delort on connait ses qualités, il a un mental d’acier. Il est imprégné par la victoire. Il symbolise ce que je veux voir d’une équipe. ll sait pourquoi il est venu ici il a l’ambition de franchir un cap ».

"Delort on connait ses qualités, il a un mental d’acier. Il est imprégné par la victoire. Il symbolise ce que je veux voir d’une équipe. ll sait pourquoi il est venu ici il a l’ambition de franchir un cap"



?Christophe Galtier@AngersSCO ? @ogcnice 1-2#FBSport pic.twitter.com/e9KEIVJSzB — France Bleu Azur (@francebleuazur) October 31, 2021