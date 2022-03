OGC Nice : Galtier trop limité, le débat fait rage

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Cela peut paraître fou mais, à l'instar d'un Didier Deschamps, Christophe Galtier voit ses qualités remises en cause malgré un palmarès inattaquable. Pourtant, il a sauvé Saint-Etienne de la relégation avant de la qualifier pour l'Europe et de lui offrir son premier trophée (la Coupe de la Ligue 2013) depuis 31 ans. Ensuite, il a également sauvé Lille avant de lui offrir un titre de champion inespéré la saison dernière. Et cette année, l'OGC Nice est 2e de Ligue 1 et qualifié pour la finale de la Coupe de France sous sa houlette. Alors, où est le problème ?

"C'est assez rudimentaire, assez scolaire"

Les journalistes de L'After sur RMC ont débattu dessus hier. Pour Daniel Riolo et Walid Acherchour, le souci réside dans la tactique du Marseillais. Celle-ci consiste à bétonner dans les gros matches en attendant une faille, comme face au PSG cette saison (1 victoire, 2 nuls). Mais Acherchour estime que si cela fonctionne bien en Ligue 1, ce plan montre toutes ses limites en Coupe d'Europe. Et Galtier les siennes par la même occasion...

"Je trouve que c'est assez rudimentaire, assez scolaire. Sa tactique, c'est deux lignes de quatre et se reposer sur des individualités. Les supporters niçois doivent se dire que leur club va aller en Champions League, progresser et que si Christophe Galtier est là pour mettre les bases, tant mieux. Mais moi, j'ai vu une double confrontation contre l'Ajax Amsterdam la saison dernière qui m'a dérangé. J'ai vu un coach qui se dit meilleur entraîneur de Ligue 1 limité en Europe. Il n'est pas moderne. Contre l'Ajax, ça m'a dérangé. La Ligue 1, il maîtrise, on dirait même qu'il a de l'emprise, comme samedi contre le PSG, où il se serait contenté d'un 0-0, fait entrer deux joueurs et l'un est passeur décisif pour l'autre à la dernière seconde. Le scénario rêvé."

