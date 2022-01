OGC Nice : Galtier voit grand pour les Aiglons mais prévient...

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

L'Equipe du jour dresse la liste des trente personnalités qui font le football français aujourd'hui. Christophe Galtier arrive en 4e position après Kylian Mbappé (PSG), Karim Benzema (Real Madrid) et Lionel Messi (PSG). Une belle récompense pour le champion de France en titre, qui a quitté le LOSC à l'intersaison pour l'OGC Nice. Dans l'entretien qu'il a accordé au quotidien sportif, il apporte la preuve de sa grande ambition pour les Aiglons mais prévient...

"Si je me dis que je ne pourrais jamais faire aussi bien que le titre avec Lille ? Non. Le jour où j'aurai ce sentiment-là, il faudra que j'arrête rapidement. Mais les entraîneurs sont formatés comme ça : vous ne pouvez pas avoir un moment de relâchement. C'est tellement difficile de mettre quelque chose en place que le relâchement va permettre à un grain de sable de se mettre dans les rouages de la machine, et à ce moment-là tout va partir de travers."

La une du journal L'Equipe de ce jeudi 6 janvier https://t.co/c3fPDcW5lb pic.twitter.com/71QaJxqr4A — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 6, 2022