OGC Nice : incidents avec l'OM, Galtier, Mercato, Mbappé... Rivère se lâche !

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Plus de cinq mois après, Jean-Pierre Rivère a accepté de revenir sur les graves incidents survenus à l’Allianz Riviera entre l’OGC Nice et l’OM. « À aucun moment on n'avait imaginé un tel scénario. Et c'est peut-être le début d'une erreur », a reconnu le président niçois, sujet à des déclarations polémiques.

« Je n'avais pas envie d'aller en conférence de presse, parce que je n'avais pas de recul. Mais j'y suis tout de même allé parce qu'il fallait un responsable, a expliqué Rivère à Canal+ Décalé. Je l'ai fait très maladroitement mais je l'ai fait. Le lendemain, je me rends compte des défaillances et je vois des images que je n'avais pas vues. Et là, tout s'effondre. Pendant 48 heures, je me suis posé la question d'arrêter le football. Mais quand le navire coule, on ne saute pas. Aujourd'hui, je ne veux plus en parler. Je veux uniquement parler de football. »

Le président de l’OGC Nice est ensuite revenu sur le début de saison de son équipe ainsi que le projet d’INEOS... éloigné de celui de QSI au PSG. « Christophe Galtier apporte tout ce qu'on recherchait : le développement des jeunes joueurs, de la discipline, de l'exigence et la volonté de gagner, a estimé le président des Aiglons. Notre projet va se faire étape par étape, sans gros investissement. On n'est pas dans l'optique de s'offrir un Neymar ou un Mbappé mais plus de prendre des jeunes joueurs et les garder sans faire de trading. »

📺 Retrouvez une interview de Jean-Pierre Rivère avec Philippe Carayon ce soir sur @canalplus décalé.



⌚️ 23h10



👉 Emission « Soir de Ligue 1 » avec Clément Gacheny, Sidney Govou et Dominique Armand en plateau.#OGCNice pic.twitter.com/4JmAHQyo9D — OGC Nice (@ogcnice) February 5, 2022