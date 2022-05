OGC Nice : Ineos a dégainé son arme fatale pour rassurer Galtier

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Présent en conférence de presse hier, Christophe Galtier a semblé rassuré de la présence de Jim Ratcliffe (Ineos) à l'entraînement de l'OGC Nice. « C'est un signal fort pour les joueurs, le staff et le club, dans une période qui n'est pas facile. C'est un soutien moral et la preuve de tout son engagement et de son ambition pour Nice », a glissé le technicien marseillais à l'égard du milliardaire britannique qui tente actuellement de racheter Chelsea.

Brailsford bientôt dans l'organigramme ?

Preuve de l'engagement de Ratcliffe à ne pas abandonner l'OGC Nice, la présence à ses côtés de Dave Brailsford, l'architecte des succès du groupe Ineos dans le vélo. Selon L'Equipe, l'intéressé pourrait prendre un rôle opérationnel au Gym entre Julien Fournier (directeur de football) et Christophe Galtier.

Un choix que Galtier ne voit pas d'un mauvais œil : « Je sais ce qu'il a fait dans le vélo, que ce soit avec Sky ou lors des JO 2012. Cela fait plusieurs semaines qu'il s'est approché de Julien Fournier et de moi ».

Brailsford au Gym ? Afin de rassurer Christophe Galtier et de le conforter, Jim Ratcliffe, l'actionnaire majoritaire de l'OGC Nice, pressenti pour racheter Chelsea, a fait une descente au centre d'entraînement du Gym... Et il n'est pas venu tout seul.

Alexandre Corboz

Rédacteur