OGC Nice - INFO BUT! Mercato : un renfort via la galaxie INEOS ?

Alors que plusieurs dossiers sont bloqués par l’incertitude entourant certains postes-clés (entraîneur, directeur du football), Nice peine à lancer son marché estival, mais il existe tout de même certaines pistes. Parmi celles-ci, on retrouve notamment qui mène à une pépite du championnat suisse.

Devancer la meute pour Amdouni

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Lausanne, club propriété d’INEOS comme l’OGCN, l’attaquant international Espoirs helvète Zeki Amdouni (21 ans) représente une opportunité intéressante. Auteur de douze buts cette saison en Super League, le natif de Lausanne a été remarqué par une flopée de formations européennes, et les Aiglons pourraient être tentés de lui mettre le grappin dessus avant la concurrence, notamment du côté de la Bundesliga.

Aujourd’hui, la balle est clairement dans le camp de la formation azuréenne, qui pourrait miser sur Lucien Favre ou Vincent Kompany pour assurer la succession de Christophe Galtier. Avec les possibles départs de Kasper Dolberg et Amine Gouiri, le GYM cherche des profils plus référencés, mais il y a des occasions à ne pas rater. Concernant Breel Embolo (25 ans), qui a récemment été présenté comme un renfort potentiel, on se dirige vers une permanence ce sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach, qui a activé une option pour prolonger son engagement jusqu’en juin 2024.

Ignazio GENUARDI

Pour résumer Chaque jeudi à 18 heures, désormais, vous avez rendez-vous sur Butfootballclub avec l'Instant Mercato. Tout ce qu'il faut savoir sur le marché des transferts avec le journaliste Ignazio Genuardi, spécialisé depuis des lustres dans les transferts. C'est parti.

Benjamin Danet

Rédacteur