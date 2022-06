OGC Nice - INFO BUT! : le GYM travaille pour réunir une fratrie

Avec le retour aux affaires de Lucien Favre, Nice va enfin pouvoir passer à la vitesse supérieure sur le marché des transferts, l’intersaison ayant démarré avec le seul transfert définitif du gardien polonais Marcin Bulka, qui était prêté la saison passée par le PSG. Suite au départ de Christophe Galtier, certaines pistes ont été abandonnées ou refroidies, mais les Aiglons restent ambitieux pour ce mercato d’été.

Thuram en quête de relance

Parmi les dossiers à l’étude, on retrouve notamment celui d’un ancien de la Ligue 1 : Marcus Thuram (24 ans). Après une saison des plus compliquées avec le Borussia Mönchengladbach, l’attaquant international français pourrait potentiellement se relancer avec les Aiglons, lui qui a vu sa cote dégringoler après avoir été suivi par certains cadors européens (Dortmund, Juventus, Liverpool, Arsenal, Inter).

Marcus et Kephren ensemble ?

À défaut d’une proposition de premier plan, l’ex-joueur de Sochaux et de Guingamp pourrait être tenté de saisir la main tendue par le GYM, où son frère Kephren vient d’être déclaré intransférable. Lié jusqu’en juin 2023 avec l’écurie allemande, qui souhaite officiellement le conserver, le natif de Parme pourrait combler le vide laissé par le départ de Justin Kluivert côté gauche, Kasper Dolberg étant aussi susceptible de quitter l’attaque azuréenne. Comme pour Manor Solomon du Shakhtar Donetsk (le Monégasque Diop et le Nantais Simon sont aussi surveillés en L1), la piste est active, même s’il s’agit de ne plus perdre un temps précieux.

Ignazio GENUARDI

Benjamin Danet

Rédacteur

