OGC Nice : Justin Kluivert envoie un message sympa aux supporters niçois

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Deux réalisations de Dolberg et Atal ont permis à l'OGC Nice de s'imposer, dimanche, sur la pelouse du Stade Rennais (2-1). Une victoire qui permet aux Aiglons de revenir à hauteur des Bretons au classement. Sur la chaîne du club, Justin Kluivert savoure. « Je suis très heureux, a confié la recrue néerlandaise du Gym. C'était dur, très dur, mais on s'est battus en équipe et on ramène les trois points à Nice. Vive Nice ! C'est pour vous les gars ! ». Sympa !