OGC Nice : la fin du Mercato des Aiglons dictée par le PSG, l’OM et l’OL ?

L’OGC Nice aura bien du mal à réaliser le gros coup Seko Fofana, peu emballé par le début de saison des Aiglons. En revanche, d’autres dossiers pourraient rapidement se débloquer... grâce au PSG, l’OM et l’OL ! Selon Foot Mercato, l’arrivée de Joe Bryan serait ainsi en bonne voie au poste de latéral gauche. La raison ? Fulham, à qui il appartient, souhaite miser sur un certain Layvin Kurzawa pour assurer l’avenir du club. Les négociations entre les Cottagers et le Paris Saint-Germain continuent.

Ce même PSG pourrait également faire les affaires de l’OGC Nice via Carlos Soler. Attendu dans la capitale aujourd’hui, même rien n’est encore bouclé, le milieu de terrain espagnol pourrait être remplacé à Valence par Mario Lemina. Poussé vers la sortie au Gym, l’ancien Marseillais a déjà vu son entourage être approché par le club « Che. »

Là où l’OM et l’OL pourraient jouer un rôle en faveur de l’OGC Nice vient du cas Tiémoué Bakayoko. Actuellement prêté par Chelsea à l'AC Milan jusqu'en juin 2023, le milieu des Blues a été relié aux deux Olympiques cet été mais n’a finalement pas convaincu. Du coup, FM affirme que ses représentants se seraient entretenus avec le club azuréen en cette fin de mercato avec un intérêt réciproque. Mais à la condition qu'il vienne libre à Nice.