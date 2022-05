OGC Nice : la finale de Coupe a avivé les tensions entre Galtier et un dirigeant

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

La finale de la Coupe de France d'hier promettait d'acheter la paix sociale pendant un temps au vainqueur et d'aviver les tensions chez le perdant. Et c'est donc Nantes qui va pouvoir pendant quelques semaines loin des tensions opposant Waldemar Kita aux supporters et qui pourrissent son existence depuis des années. Et c'est Nice qui va voir ses tensions internes monter en gamme.

D'après l'insider Mohamed Toubache-Ter, relayé par d'autres proches du Gym, les relations entre Christophe Galtier et Julien Fournier seraient mauvaises. L'entraîneur niçois reprocherait à son directeur du football de ne pas l'avoir écouté au niveau du recrutement. Un classique, chez le technicien, qui a souvent trouvé à redire sur le travail des recruteurs de ses clubs...

Oui @MohamedTERParis a raison, c’est + que tendu au club, et notamment entre Galtier et Fournier.

Le mercato soulève des divergences … — NaninhoJR 🦅 (@NaninhoJr06) April 22, 2022

Pour résumer Des tensions seraient apparues entre l'entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier, et son directeur du football, Julien Fournier, à propos du recrutement. Et forcément, la défaite en finale de Coupe de France hier ne va pas arranger les choses...

Raphaël Nouet

Rédacteur