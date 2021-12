OGC Nice : le bon, la brute et le truand des Aiglons

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Le bilan général :

2e de Ligue 1 (33 pts)

Qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France, probablement face au Paris FC (L2).

Le bon : Amine Gouiri

Dans une équipe niçois devenue plus ambitieuse à l'intersaison, l'ancien attaquant de l'OL confirme sa belle première saison en Ligue 1. Auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 20 matchs, l'international Espoirs a pris le leadership de l'attaque azuréenne devant Kasper Dolberg et Andy Delort. Acheté 7 M€ à Lyon, il vaudrait désormais près de 50 M€ selon les diverses estimations des sites spécialisés (Transfermarkt, CIES). Vous la sentez venir la nouvelle grosse bascule d'Ineos ?

La brute : Dante

Revenu d'une grave blessure, le Brésilien a repris naturellement son rôle de patron de la défense des Aiglons. Malgré ses 38 ans, le natif de Salvador de Bahia reste indispensable à son équipe (19 matchs sur 20 possibles, tous joués en intégralité). Une constance et une longévité qui pousse au respect.

Le truand : Andy Delort

Cette saison, le Sétois s'est souvent retrouvé dans les problèmes. Du côté de Montpellier où les supporters et la direction a vécu son départ à Nice comme une trahison orchestrée par son nouvel agent John Valovic-Galtier. Du côté de la sélection algérienne où Djamel Belmadi n'a pas apprécié qu'il se mette en réserve des Fennecs pour un an. Des petites histoires qui ne doivent pas faire oublier sa bonne saison (18 matchs, 8 buts, 2 passes décisives TTC).