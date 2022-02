OGC Nice : le FC Barcelone sort 2 dossiers accablants sur Todibo

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Arrivé le 31 janvier 2019 en provenance de Toulouse, Jean-Clair Todibo était présenté par le FC Barcelone comme un très grand espoir au poste de défenseur central. Preuve en est que le club catalan avait fixé sa clause libératoire à 150 M€. Au final, il n'aura joué que 5 matches sous le maillot blaugrana et est reparti un an plus tard, enchaînant les prêts infructueux à Schalke 04 et au Benfica Lisbonne avant de se poser à l'OGC Nice il y a pile un an.

Pourquoi l'aventure catalane a-t-elle tourné court ? Selon le journaliste de Sport Toni Juanmarti, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que Todibo aurait eu une altercation avec un poids lourd du vestiaire barcelonais. Il se pourrait que ce soit Jordi Alba. La deuxième, c'est qu'il aurait un peu trop profité de la vie nocturne catalane, son manque de professionnalisme finissant par lasser tout le monde. Heureusement, tout semble être rentré dans l'ordre depuis qu'il est sur la Côte d'Azur.

