OGC Nice : le gros bémol de Pierre Ménès par rapport à Christophe Galtier

Difficile de faire la fine bouche avec Christophe Galtier vu tout ce que le technicien a accompli depuis qu'il s'est lancé dans la carrière d'entraîneur en 2009. Le Marseillais a sauvé l'ASSE de la relégation avant de la qualifier pour l'Europe et de lui faire gagner son premier trophée depuis trente ans. Puis il a également sauvé le LOSC avant d'en faire un champion de France devant le PSG et son dopage financier. Douze ans de carrière, beaucoup d'exploits… mais toujours pas une crédibilité totale aux yeux de Pierre Ménès !

« Je pense que l’équipe n’est pas super, a expliqué le journaliste sur son site à propos des Aiglons. Nice n’a pas totalement retenu les leçons du recrutement raté de la saison dernière et a continué à faire du jeunisme. Je pensais qu’il se plaçait dans l’univers du trading. Il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas aboutis par rapport aux ambitions de l’OGCN et d’Ineos. Je pense que Christophe Galtier est plus un meneur d’hommes qu’un tacticien. On a vu contre Lyon, quand il a fallu renverser le score, ses qualités de meneur. Mais on a vu aussi des grosses difficultés quand il a fallu faire le jeu à domicile. Contre Strasbourg, ils ont pris une tannée monumentale. Dès que Nice n’a pas le ballon, c’est une équipe redoutable. Par contre, quand elle doit faire le jeu… »

📺 Le latéral raconte ses 🔟 buts en @Ligue1UberEats pour #OGCNice TV 🔴⚫️ — OGC Nice (@ogcnice) December 20, 2021