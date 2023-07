OGC Nice : le Gym officialise Francesco Farioli, qui est le nouveau coach des Aiglons ?

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Après avoir longtemps espéré Régis Le Bris (FC Lorient) sans jamais être sur le point de réclamer les sommes souhaitées par les Merlus, l'OGC Nice tient le remplaçant de Didier Digard sur le banc... Et il s'agit aussi d'un jeune coach, dans l'esprit de ce qu'aime faire Florent Ghisolfi.

Le Bielsa italien ?

Méconnu du grand public, le florentin Francesco Farioli (34 ans) a un parcours assez atypique, lui qui a été adjoint dans des petits clubs italiens (Fortis Juventus en D4 et Lucchese en D3) avant de travailler à l'Aspire Academy au Qatar et de grandir dans l'ombre de Roberto De Zerbi dans les staffs de Benevento et Sassuolo. Devenu numéro 1 en Turquie à Fatih Karagümrük et l'Alanyaspor Kulübü, ce fan revendiqué de Marcelo Bielsa, Gian Piero Gasperini et Ivan Juric débarque au Gym avec beaucoup d'idées et un contrat de deux ans (2025).

En attendant que le PSG opère sa jonction entre Christophe Galtier et Luis Enrique, il ne reste donc plus que deux postes vacants en Ligue 1 à Monaco et à Strasbourg (Vieira).

