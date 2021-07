OGC Nice : le onze possible de Galtier pour la saison 2021-2022

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Alors que Jean-Clair Todibo, Calvin Stengs, Melvin Bard et Justin Kluivert sont les quatre premières recrues estivales de l'OGC Nice, d'autres joueurs pourraient arriver sur la Côte d'Azur cet été comme Ozan Kabak et Mario Lemina. But Football Club vous propose de retrouver en images le onze possible de Christophe Galtier pour la saison 2021-2022.

Le onze possible de l'OGC Nice : Benitez - Atal, Todibo, Kabak, Bard ou Kamara - Schneiderlin, Lemina, Stengs, Kluivert - Dolberg, Gouiri.