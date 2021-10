OGC Nice : le Stade de Reims a rappelé un souvenir cuisant à Galtier

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Christophe Galtier avait la tête des mauvais jours dimanche à Troyes. Très déçu par la prestation de l’OGC Nice (0-1), le technicien azuréen n’a visiblement pas du tout apprécié certains comportements suffisants et notamment dans le domaine offensif. « À part Dolberg, et encore, Delort, Stengs et Boudaoui ont été fantomatiques, sans ressorts et surtout sans orgueil », a listé L’Équipe dans son édition de lundi.

« Si cette équipe se dit ambitieuse, quel que soit l’adversaire, elle doit au moins réagir, a cinglé l’entraîneur champion de France avec le LOSC la saison passée. C’est là-dessus que j’attends aussi mon groupe. On ne peut pas être tranquilles. On doit être en alerte permanente. Évidemment, quand on vous tresse des lauriers, qu’on parle beaucoup de vous, l’équipe peut s’endormir. Tout ça est agaçant ! Ça va m’amener à poser des grandes bases de réflexion sur mon onze de départ. »

Galtier n’était pas encore le coach des Aiglons mais les chiffres sont là pour lui rappeler que l’OGC Nice ne s’était plus incliné contre un club promu en Ligue 1 depuis le 11 août 2018 face au Stade de Reims. À l’Allianz Riviera, Moussa Doumbia avait alors inscrit le seul but de la rencontre... dès la 2e minute de jeu (1-0) !

