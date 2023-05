OGC Nice - Mercato : Les cadors anglais se disputent ce Niçois

Son aventure barcelonnaise semble maintenant bien loin, et Jean-Clair Todibo pourrait rapporter un beau pactole à l’OGC Nice. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Newcastle, Manchester United et Liverpool feraient partie de la liste des prétendants pour le désormais international français.

De plus, le journaliste italien évoque une somme plus que conséquente, environ 45 millions d'euros, qui pourrait être déboursée par l’un de ces clubs pour s’attacher les services de l’ancien de Schalke 04. Assez étonnant pour les suiveurs réguliers du championnat de Ligue 1, qui peuvent constater la saison moyenne du défenseur niçois, parfois auteur de grosses bévues, mais aussi d’un manque de maitrise (3 cartons rouge reçus cette saison).

Il dispose cependant de grosses qualités athlétiques, lui permettant de facilement s’imposer face à d’autres athlètes du championnat. On a pu régulièrement le voir embêter Kylian Mbappé, souvent mis en difficulté face à ce profil de défenseur.

Understand Newcastle, Manchester Utd and Liverpool scouts were in attendance at Nice-Rennes game to monitor Jean Clair Todibo ✨🇫🇷 #transfers



French centre back could get top club move in the summer — with price tag understood to be around €45m. pic.twitter.com/qbwIMr4SRn