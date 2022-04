OGC Nice : les critiques pleuvent après Monaco, Galtier a trouvé son chat noir

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Et une nouvelle désillusion pour l'OGC Nice ! Celle-là est survenue dans un match très important pour les supporters, le derby face à l'AS Monaco (0-1). La seule bonne nouvelle de la soirée, c'est que la Champions League reste à deux points grâce au surplace de Rennes. La mauvaise, c'est que Monaco et Strasbourg sont désormais devant. Cette glissade au classement et le jeu proposé ont valu aux Aiglons des critiques de la part de Daniel Riolo sur RMC : "Nice laisse une impression tellement mauvaise qu'au bout de cinq minutes, on se dit que ça ne peut se terminer que par une victoire de Monaco". Pan !

Mais peut-être que les Aiglons ont trouvé leur chat noir lors de ce derby perdu. L'Equipe révèle en effet que le propriétaire du club n'a toujours pas assisté à un succès cette saison ! "Ce sera donc lors de la finale de la Coupe de France que Jim Ratcliffe espèrera vaincre la malédiction des matches du Gym auxquels il assiste. Le chef d'Ineos a vu bien moins de rencontres de son club que son frère Bob, patron de la branche football du groupe de pétrochimie, mais jamais l'aîné des frères Ratcliffe n'a assisté à une victoire des eisn. La rencontre d'hier, qu'il a vue depuis les tribunes du stade Louis-II, a confirmé la règle."

