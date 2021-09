OGC Nice - Mercato : Delort a aussi déjà failli signer à l'ASSE !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Delort sur son arrivée à Nice

« Je suis très heureux d'être ici. Je prends énormément de plaisir. Tout ce que j'attendais, je l'ai aujourd’hui. Dès qu'on a parlé (ndlr avec l’OGC Nice), on a vu qu'on avait les mêmes ambitions. Le projet me plaisait. On s'est mis d'accord et on a essayé d'avancer le plus vite possible ».

Delort sur la concurrence en attaque

« Nous sommes trois attaquants avec des profils différents. J'espère qu'on va marquer le plus de buts possibles, à nous trois ».

Delort regrette la réaction de certains supporters de Montpellier

« Je comprends que les supporters de Montpellier aient été déçus. Après, il y a beaucoup de messages qui m'ont un peu vexé. C'est allé un peu plus loin que ce que je pensais. Dans les histoires d'amour, plus il y a de l'amour, plus il y a de la haine. (...) Mais je remercie Laurent Nicollin, qui est un président exceptionnel, que j'estime beaucoup ».

Delort se dit fan de Galtier

« À l'époque, il y a très longtemps, quand il était à Saint-Étienne, j'avais discuté avec lui. Ça ne s'était pas fait. Quand on jouait l'un contre l'autre, on se parlait. Pouvoir jouer pour lui, c'est une fierté. Je sais qu'il va me faire énormément progresser, c’est pour moi le meilleur coach français ».