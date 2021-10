OGC Nice : les supporters algériens pourrissent l'anniversaire d'Andy Delort

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Au cœur d'une grosse polémique avec l'équipe d'Algérie en semaine, Andy Delort a soufflé ses 30 bougies hier. Alors que l'OGC Nice pensait bien faire en célébrant sur Twitter le changement de décennie de son buteur, les commentaires de la publication se sont vite transformés en règlement de compte avec des fans des Fennecs rancuniers.

« Offrez lui de l'honneur en cadeau d'anniversaire », balance un internaute. « Qu'il remette pas les pieds en sélection lui », lâche un autre, fan de Ryad Mahrez. « 6-1 sans toi avec Bounedjah, Slimani, Mahrez, Feghouli et surtout le petit Amoura... Merci pour ta lâcheté », assène un autre entre diverses insultes prononcés par d'autres fans de l'Algérie.

Et les réactions ne se sont pas arrêtées là : « Harky Dehors, c'est la nouvelle tendance en Algérie », « Faut enlever l'aigle et mettre un rat s'il vous plait ». Une sortie qui en a quand même fait rire quelques uns : « Oh le seum (Montpellier x Marseille x Algérie) Merci Dandy Delort d'être venu à Nice !! ».