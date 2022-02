OGC Nice : Ménès se range derrière Galtier et défonce l'arbitrage à Strasbourg !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

S'il est assez proche du RC Strasbourg, Pierre Ménès est cependant allé dans le sens de Christophe Galtier après le match nul entre les Alsaciens et les Aiglons (0-0). Saluant le match « Lafontesque » de Benitez pour priver le Racing d'une victoire, l'ancien journaliste du CFC a également défoncé l'arbitrage.

Stéphane Frappart dans l’œil du consultant

S'en prenant à Stéphanie Frappart et à son manque de « sensibilité footballistique », Pierre Ménès a enchaîné : « Elle n’expulse pas Dante pour son pied en l’air dangereux mais lui met un deuxième jaune pour une faute anodine sur Gameiro. Elle siffle à l’envers en permanence, se trompe sur les touches, sur les duels, ce qui finit par agacer tout le monde ».

Autre point qui l'a agacé : le rouge de Justin Kluivert. « Je ne sais pas ce qu’a fait Kluivert – on parle de « gestes obscènes » ce que Galtier conteste -, mais quel besoin d’aller mettre un rouge là-dessus ? Il faut voir le nombre de joueurs sanctionnés pour des gestes d’humeur, sur tous les terrains. Quand c’est répandu à ce point, c’est que le problème est général. Et il y en a marre de ces shérifs qui sont là pour être les stars du jeu et n’ont aucune sensibilité football ».

Rennes qui retrouve de sa superbe à Montpellier, Nice qui arrache le nul à Strasbourg et Paris qui renverse des Verts pas ridicules : analyse des trois premiers matchs de cette 26e journée.https://t.co/HOJnEMLIX9 — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 26, 2022