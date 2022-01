OGC Nice - Mercato : après Amavi, Galtier attend encore des recrues cet hiver

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Alors que l'OGC Nice a déjà enregistré l'arrivée de Jordan Amavi en provenance de l'Olympique de Marseille sous la forme d'un prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison, Christophe Galtier a laissé entendre ce vendredi en conférence de presse qu'il attendait encore des recrues cet hiver.

"J’ai un effectif très intéressant mais comme tout entraîneur on cherche toujours à l’améliorer. On aura par exemple Justin Kluivert qui sera absent dimanche et on peut se rendre compte qu’il peut nous manquer quelqu’un sur le côté. Hicham Boudaoui me satisfait tout de même sur les ailes, même si ce n’est pas son poste de prédilection. Evidemment qu’on a eu une réflexion avec le club pour améliorer l’effectif. On ne va pas prendre pour prendre. Le mercato est très loin d’être fini. En l’état, je suis satisfait de l’effectif que j’ai", a confié l'entraîneur des Aiglons devant la presse à deux jours du déplacement sur la pelouse de Metz.

