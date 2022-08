OGC Nice - Mercato : après l'Inter Milan, un club de Premier League lorgne Todibo

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

Lorsqu'on réalise des performances aussi impressionnantes que celles de Jean-Clair Todibo depuis plus d'un an, on attire forcément le regard de plus grands clubs que l'OGC Nice. Cet été, il a ainsi été question du défenseur central de 22 ans du côté de l'Inter Milan, dans le cas où le PSG serait parvenu à recruter Milan Skriniar. Mais le club de la capitale n'ayant pas versé jusqu'à présent les 70 M€ attendus, le Slovaque est parti pour rester en Lombardie. Mais ce ne sera pas forcément le cas de Todibo à Nice.

En effet, Foot Mercato assure que Leicester aurait coché son nom sur ses tablettes afin de pallier le départ de Wesley Fofana à Chelsea. L'ancien Stéphanois est devenu le défenseur le plus cher de l'histoire après que les Blues aient versé plus de 80 M€ aux Foxes pour s'attacher ses services. Ces derniers ont donc une jolie manne à réinvestir sur le marché pour dénicher un remplaçant. Sous contrat jusqu'en 2026, Jean-Clair Todibo attendrait un geste de la direction niçoise (comprenez : une augmentation) pour rester.