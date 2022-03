OGC Nice - Mercato : après le PSG, Galtier va faire son marché au Stade Rennais

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

L'OGC Nice prépare déjà les grandes manœuvres pour cet été. On sait que Christophe Galtier tient à ce que l'option d'achat de Marcin Bulka auprès du PSG soit levée. Le gardien de but a rendu de fier services cette saison, notamment en Coupe de France, où il a permis d'éliminer le club avec lequel il est sous contrat lors de la séance de tirs au but en 8es de finale.

Mais l'ambitieux technicien a d'autres envies pour l'intersaison et l'une d'elles se nommerait Benjamin Bourigeaud. Sous contrat jusqu'en 2023 avec le Stade Rennais, le milieu de terrain n'a pas entamé de négociations pour une prolongation. Selon Le Quotidien du Sport, il serait dans le viseur de l'OGCN. Les Bretons auraient tout intérêt à le vendre cet été pour récupérer une indemnité. Citant une source proche de l'OGCN, LQdS assure que les Aiglons vont passer rapidement à l'attaque pour Bourigeaud, coté à 15 M€ par Transfermarkt.

[actu] Transferts : une proposition de l'OGC Nice à venir pour Benjamin Bourigeaud - Le Quotidien du Sport https://t.co/1cIOU79O9T — Allez OGC Nice (@AllezOGCNice) March 27, 2022

Pour résumer Après le gardien polonais du PSG Marcin Bulka, dont il compte lever l'option d'achat, l'entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier, voudrait recruter le Rennais Benjamin Bourigeaud. Le milieu de terrain sera en fin de contrat à l'été 2023.

Raphaël Nouet

Rédacteur