OGC Nice - Mercato : Digard en danger, nouveau coup fourré de Ghisolfi au RC Lens ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

L’élimination de l’OGC Nice contre Bâle en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, jeudi à l’Allianz Riviera (1-2), a été vivement critiquée par les observateurs. Daniel Riolo a notamment profité de cette aubaine pour déverser son fiel sur Didier Digard et ses hommes. « Derrière une simplicité de façade, il y a énormément de prétention chez beaucoup de joueurs. Et l'entraîneur c'est pareil, parce qu'il avait un hoodie tout le monde en a fait des caisses », a critiqué le polémiste au micro de RMC Sport. Dans le prolongement de cette attaque, on apprend que Digard serait sur la sellette !

« L’effet Digard est bien loin, et il n’est plus en position de force, estime L’Équipe ce samedi. Il n’a pas reçu de signe de la part de ses dirigeants, avec qui un point est prévu en fin de saison. Alors qu’une épopée européenne lui aurait donné la légitimité pour porter le projet Ineos, l’élimination ouvre la porte à d’autres pistes. »

Ancien directeur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi penserait ainsi à Franck Haise et il regarde aussi vers un autre de ses anciens clubs, car le Lorientais Régis Le Bris est apprécié. Du côté d’Ineos, le profil de Marcelo Gallardo, libre depuis son départ de River Plate fin 2022, attire l’attention.